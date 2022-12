Ojo, los animales no son regalos

Los refugios de animales como el de Cambados hacen un llamamiento a la sociedad para que se conciencien de que los perros y los gatos no son un regalo, sino una responsabilidad para toda la vida. Hasta ahora no les ha llegado una petición de estas características como sí ocurrió en años precedentes, pero por si acaso avisan de que antes de dar el paso es preciso informarse bien de todas sus necesidades y evaluar si se pueden satisfacer o no y a partir de ahí decidir si se incorpora a la familia o no. Por cierto, siempre es mejor adoptar que comprar y, sobre todo, dejarse aconsejar por quien sabe.