El concello de Narón sigue subiendo, aunque ahora, a la vista de los últimos incrementos poblacionales de la ciudad naval, ya no se puede decir que a costa de Ferrol. El municipio naronés se consolida, de este modo, no como una ciudad dormitorio sino como una localidad con características propias y un tejido industrial del que carece Ferrol, sin polígonos como los que sí tiene Narón. No es una competencia, ambas tienen virtudes y defectos.