Los memes se disparan tras un incendio que dejó a A Illa sin luz

Un incendio en el cableado del puente dejó sin luz desde las once menos cinco de la mañana hasta las cinco y cuarto de la tarde a toda A Illa de Arousa. Las labores de extinción y la posterior reparación para restablecer el suministro no fueron sencillas y se prolongaron durante horas, tiempo en el que la Guardia Civil, alertada por el alcalde, descartó que el fuego fuese provocado, de modo que la principal hipótesis que se mantiene es que se trata de un incendio fortuito, aunque poco probable. Desde que se conoció la noticia no cesaron los memes en las redes sociales relacionando este hecho con el acto vandálico sobre el nombre de Vilanova de Arousa en la rotonda que da acceso a A Illa y que todavía sigue dando que hablar, sobre todo tras las declaraciones de Gonzalo Durán.