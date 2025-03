No hay un dato estadístico que no abunde en el buen momento económico de Ferrolterra. En el último año, por ejemplo, se han incrementado en más de 400 los cotizantes a la Seguridad Social en el sector de la industria. Además, Narón supera por primera vez en su historia los 15.000 afiliados. Las cifras son buenas, pero no hay que dormirse y seguir trabajando para el futuro.