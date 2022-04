Marta Ortega y su modo de entender el liderazgo

Inditex es como un gigantesco trasatlántico que no se puede parar. Ayer cerró una página importante de su historia, con la salida de Pablo Isla, y hoy sigue navegando con rumbo firme y con un nueva capitana en el puente de mando. Marta Ortega debuta en el cargo tomando sus primeras decisiones a nivel de funcionamiento interno y con una iniciativa que dice mucho de su manera de entender el liderazgo. En una carta dirigida a los trabajadores de la multinacional les pide el apoyo y también su paciencia “mientras yo sigo aprendiendo de todos cada día”. Por supuesto se acuerda de su padre, el fundador de ese imperio que sigue maravillando en todo el planeta y, por supuesto, a su predecesor, al que le agradece el esfuerzo. Y promete trabajo (que seguro que no le falta) junto a Óscar García Maceiras, su nuevo CEO. Inditex no para y, por lo visto, Marta Ortega tampoco.