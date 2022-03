Josep Borrell marca las diferencias

Los secesionistas catalanes tienen la piel muy fina. Ya se sabe que si no es España la que les roba, es el estado opresor el que los maltrata y les impide crecer. Y, ahora, no se puede ni elogiar al presidente ucraniano. Es lo que hizo Borrell al elogiar que se mantenga en su puesto y que no haya abandonado el país a la velocidad del rayo, oculto en el maletero de un coche. A lo peor fue esto último lo que molestó a Aragonés y los suyos, ya que lo consideran un ataque a Puigdemont. Lo que pasa es que Borrell no miente, el expresident huyó cual conejo asustado escondido en un maletero y eso, no se lo pueden negar.