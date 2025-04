Jornada millonaria para Ferrol

La jornada de ayer fue de mucha actividad en la ciudad naval, y no solo cultural o social –se entregaron, entre otros eventos los premios Ártabros– como suele suceder los viernes, sino también desde el punto de vista urbanístico, de infraestructuras y cómo no, deportivo. La firma de doce millones de euros para acometer la denominada regeneración urbana que afectará a una decena de barrios de la ciudad es una buena noticia, como resultado de la colaboración entre Concello y Xunta; también lo es que la batería de Monteventoso pueda por fin ser recuperada para la ciudadanía, en un lugar privilegiado como en el que se halla, como resultado de la actuación que llevará a cabo la Diputación, con la cesión municipal de la propiedad para este fin. Como colofón, Ferrol se mojó por el Baxi, en sentido literal, con la lluvia caída, pero también como muestra de que el apoyo está, se gane o no, porque siguen siendo unas campeonas.