Los informes que traen de cabeza al gobierno vilagarciano

La necesaria ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Vilagarcía depende de que el Concello entregue un informe urbanístico que la Xunta solicitó allá por 2021. Así lo ha hecho saber ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, durante el transcurso de una visita a las obras del tanque de tormentas que se están llevando a cabo en Fexdega y que contribuirán al saneamiento de la ciudad. En el momento en el que la responsable autonómica explicó los motivos por los cuales no pueden empezar los trabajos para ampliar la EDAR, los teléfonos comenzaron a echar humo y aunque no hay constancia pública de ello no sería descabellado indicar que en el corazón de Ravella se produjo algún sobresalto que otro. Ahora ya saben, manos a la obra para no retrasar una inversión milllonaria.