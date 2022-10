“Humanización”, ¡qué bella palabra!

¿Y qué significa? Se preguntarán ustedes y nos preguntaremos nosotros. Pues a ver, según la RAE, significa: “Acción y efecto de humanizar o humanizarse”. Y aquí surge otro problema, ¿qué significa humanizar o humanizarse? Pues significa “Hacer humano, familiar y afable a alguien o algo” o “Ablandarse, desenojarse, hacerse benigno”, según el caso. Así pues, nuestras graciosas autoridades nos están haciendo “humana, familiar y afable” la ciudad, es decir: nos hacen fermosas medianas floridas, nos anchean aceras de rúas por donde solo pasa el Tato y diez amigos más –y no todos a la misma hora—, nos proporcionan bancos –de sentarse, ¿eh?— estratégicamente situados para que contemplemos las fachadas del edificio que tienen delante, nos “aparcan” modernas terrazas de establecimientos hosteleros donde otrora aparcaban coches... Última pregunta: ¿poner barreras protectoras en aceras frecuentemente invadidas por automóviles para proteger a los viandantes no es humanizar? Pues esa es la humanización que piden desde hace mucho los vecinos de Matogrande en la ronda de Camilo José Cela. Por favor, amadas autoridades, “humanícense” un poco y tengan compasión de los seres vivos en general y humanos en particular... La masdovilidad se refiere, es este.