Un goteo que no satisface a ninguna de las partes

La Consellería do Mar sigue adelante con un goteo de apertura de más zonas para que los mejilloneros puedan retirar más cría, fundamental para garantizar su trabajo. Ayer mismo se anunciaron otras aperturas, en la zona de A Guarda y en O Grove. Dos emplazamientos que los bateeiros ya han dicho que no les resuelve demasiado porque, al parecer, no son lugares en los que haya especial abundancia de mejilla, sino más bien al contrario. A los mejilloneros no les vale esta apertura. Pero del otro lado, a los percebeiros, tampoco, porque ya habían dicho que no tolerarían ni una nueva concesión más a los bateeiros. El problema de la cría se enquista, aunque las dos vías, la de la negociación y la de la protesta, siguen activas. Veremos hasta donde llega la una y la otra.