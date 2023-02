Ganas de llamar la atención y de hacer el ridículo

La diputada de JuntsxCat Miríam Nogueras apartó la bandera de España para que no saliera junto a ella en la rueda de prensa del pasado martes en el Congreso de los Diputados y parece que esta acción fue muy aplaudida por lo suyos. La muy ‘valiente’ demostró muy poco respeto por una enseña por la que hay gente que dio su vida y que, por ella, también se lucho por la democracia, para que una inculta diputada hiciera la gracieta teniendo su minuto de gloria. El Gobierno, a través de la ministra de Defensa, como es lógico censuró el gesto de mal gusto, al igual que otros partidos políticos. La tal Nogueras si no está de acuerdo con las instituciones españolas bien podría dimitir por coherencia y luchar en otro país por las libertades donde no existen, ni para las mujeres ni para los hombres. Este personaje debería de ser sancionado convenientemente por la presidencia del Congreso de los Diputados por su falta de respeto a millones de ciudadanos, pero está claro que en este país ser grosero y exhibir falta de valores parece que se ‘premia’. Terrible.