La foto que (usted) no puede hacerse ante el Guernica

hace unas semanas, Mick Jagger se sacaba una foto ante el Guernica y de paso la liaba parda. Porque el museo Reina Sofía no permite sacarse fotos delante de este cuadro. Tanto creció la bola que la institución tuvo que salir al quite y aclarar, entre otras cosas, que bueno, que el cantante de The Rolling Stones sí podía hacerse la foto porque se entendía como una acción de promoción. Lo mismo se entiende con otras celebridades. Por ejemplo, la reina Letizia, la primera dama estadounidense y otras parejas y acompañantes de los mandatarios que se reu­nieron en Madrid con lo de la OTAN. El séquito tuvo a bien tomarse la foto. Menos mal que están los rockeros, la realeza y las parejas de los mandatarios para hacer promoción, porque si no nadie conocería la obra de Picasso.