Ferrol recibe al más moderno submarino

Acostumbrados a las grandes fragatas y buques de aprovisionamiento parece que un pequeño sumergible no debería causar expectación. Sin embargo, no es frecuente que a Ferrol lleguen submarinos. Cuando el Tramontana recaló en la ciudad, las visitas públicas fueron numerosas. Ayer, el S-81, que recuerda en su nombre al inventor del sumergible, llegó a Ferrol en su primera navegación. Solo personal de la Armada –escuelas– y las autoridades pudieron verlo de cerca, el ciudadano no pudo disfrutar del submarino más moderno de la Armada española.