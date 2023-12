La (falta de) memoria es lo que tiene

Será por aquello de que la memoria es selectiva que ya no nos acordamos de lo que era tener precaución con el contagio de virus. Ajenos y propios. Esto es, ser conscientes de que toserle al de al lado en la cara es darle una entrada de primera fila para una infección respiratoria y prodigar besos y abrazos es llamar al desastre, por más que nos intentemos convencer de que por un ratito de contacto no pasa nada. Pasa, pasa. Y lo sabemos. Pero se ve que ‘hemos venido a jugar, Mayra’ y por eso hace muchos meses que no nos calzamos una mascarilla y muchos meses más que abandonamos la costumbre de desinfectarnos las manos. Eso sí, ahora las tenemos tersas y suaves, que el gel hidroalcohólico como rutina de belleza cutánea era regular. La cosa es que tanto relajo, mejor dicho, tanta vuelta a la normalidad está llenando las Urgencias de los centros sanitarios. El Chuac lleva una semana con más de medio millar de consultas diarias en este servicio y las hospitalizaciones no paran de subir. A ver si de propósito de Año Nuevo se nos ocurre recuperar la prudencia.