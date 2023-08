Esta capilla está videovigilada

HA caído el “chorizo” que el pasado mes de julio robó joyas en la capilla del Carmen de As Pontes, aprovechando las fiestas patronales, que ya hace falta ser miserable para caer tan bajo. No calcularon —el caco y su secuaz— que esta vez estaban siendo grabados por un sistema de videovigilancia. Y así, la Guardia Civil no ha tenido más que atar cabos, pues según

ha trascendido, los autores son habituales de estas prácticas y asiduos a los templos. Las imágenes están disponibles en la web de Diario de Ferrol. ¡Hay que ver adónde hemos tenido que llegar! Lo peor es que no tardarán mucho en salir a la calle.