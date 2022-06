Los esquivos fondos europeos

La pandemia ha dejado en Europa un reguero de millones en fondos llamados de nueva generación. A estas alturas, todavía no se sabe en qué gastarlos, porque no se sabe para qué sirven. Gobierno, comunidades, diputaciones y concellos andan lanzando propuestas para que alguien les presente un plan en el cual el dinero de Bruselas tenga alguna finalidad. Por el momento, no ha habido propuestas de paseos fluviales ni de nuevos aeropuertos, pero todo se andará, dada la escasa visión de futuro de los gobernantes para apostar por el desarrollo a largo plazo. Al final se esfumarán sin inversiones.