España y el debate sobre las nucleares

ESpaña ha dejado ya muy claro que no piensa comulgar con esa rueda de molino de que la energía nuclear sea considerada por la Unión Europea como verde. Ya se sabe que aquí, eso de la fisión de átomos nunca nos sedujo demasiado. Sin embargo, ya se sabe el peso que nuestro país tiene en la UE así que, por mucho que nosotros nos opongamos, no solo será considerada como energía verde sino que, además, Bruselas pretende que se invierta en ella medio billón de euros de aquí a 2050. Se trata, según explicó el comisario europeo del Mercado Interior Thierry Breton, de crear nuevos reactores y de invertir para mantener las actuales en funcionamiento hasta que los nuevos se puedan poner en marcha. La cuestión es evidente: ¿Renunciará España a esta inyección millonaria por eso de que las chapas de “Nucleares, no gracias” siguen en las solapas de muchos ministros?