Escenas intolerables

No es cierto que Ferrol sea un lugar inseguro –los datos de criminalidad desmontan ese argumento cada trimestre– ni esa frase hecha que oímos cien mil veces de “ciudad sin ley”. No lo es, y precisamente por eso escenas como las vividas la noche del jueves u otras que, mostrando una violencia extrema, se producen de vez en cuando no deben repetirse. Hay que poner los medios necesarios para hacerlo porque vecinos, comerciantes, etc. tienen todo el derecho del mundo a vivir tranquilos y seguros. Faltaría más.