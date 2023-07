Los datos van parejos a la presencia

La noche electoral y las sucesivas siempre dejan vencedores, aunque algunos retuercen los porcentajes hasta que les convenga. El caso del BNG es paradigmático: de aspirar a grupo parlamentario a mantener un diputado y pasar a ser tercera fuerza política en Galicia. La verdad es que Néstor Rego no ha hecho grandes cosas en el Congreso y solo ha servido de comparsa a los de Podemos y abanderar las tonterías modernistas en las que se ha embarcado la coalición gubernamental. Si es que ha hecho algo, si se ha hecho notar, la verdad no ha trascendido como debiese. Las posturas nacionalistas se han diluido en la verborrea madrileña y lejos queda la beligerancia de Francisco Rodríguez, Carlos Aymerich y Guillerme Vázquez en el Congreso, donde no se liaban con las trampas del gobierno de turno. Pero ahora ya no queda nada, ni siquiera una protesta airada por los fondos para el tren gallego o por cualquier otra cosa, todo es política social, como si Galicia fuese una provincia perdida de Afganistán reclamando derechos.