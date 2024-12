Las compras vuelven a estar bonificadas

Hace tan solo un mes que los comercios de la ciudad se llenaban para hacer uso del Bono Activa Comercio que puso a disposición la Xunta. Bastaron entonces 48 horas para que “volasen” los más de dos millones con que cuenta este programa de los bonos, y multitud de clientes que los descargaron se quedaron sin usarlos. Era el momento de adelantarse a las compras navideñas y nadie quiso perder la oportunidad de, al menos, conseguir un descuento en sus adquisiciones. Ahora, en plena campaña navideña, vuelve a surgir la oportunidad de usar estos bonos, desde hoy. No hace falta ser vidente para presagiar un corto espacio de tiempo de vigencia, porque pocos son los que no tengan en mente algo que comprar y, si hay descuento, por qué no usarlo. El comercio local y al por menor se beneficia –como ejemplo está el aumento de negocios apuntados–, y el cliente, también.