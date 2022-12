Los carburantes bajan y suben

El descuento a los carburantes está cerca de caducar puesto que el Gobierno lo prorrogó hasta el día 31 y Pedro Sánchez aún no tiene del todo claro que vaya a prolongarse más meses. Uno de los principales argumentos por los que no podría extenderse en 2023 es el de los beneficiarios. En concreto, el Banco de España y grandes entidades privadas inciden que no se debería extender a todos los usuarios puesto que las rentas más altas se ven favorecidas. El barril de Brent llegó a estar por debajo de los 80 euros a principios de esta semana, cifras que no se veían desde principios de enero de este 2022. Pero ya se sabe que los carburantes nunca bajan a su ritmo.