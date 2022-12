Una cara nueva en las papeletas

imaginamos que José María Paz Gago se lo habrá pensado muy requetebién antes de dar el “sí, quiero”, ya no a Alternativa dos Veciños, sino a la política en general, como candidato a alcalde de A Coruña, porque la cosita es bastante más complicada de lo que parece. Todos tenemos muy claro qué hay que hacer con la vivienda, el tráfico, el empleo, la seguridad ciudadana e incluso qué jugadores deberían estar en la Selección Española o cuál debería ser su sistema de juego. Peeero… resulta que una cosa es predicar y otra dar trigo. Lo que desde el banquillo nos parece tan fácil, al saltar al terreno de juego se nos complica. Resulta que fulanito tiene problemas amorosos y no está centrado; menganito no ha pegado ojo y no puede con el alma; no podemos contratar más personal por falta de presupuesto; no podemos “apatrullar” la ciudad por la noche porque no tenemos “apatrulleros” suficientes… Don José María es catedrático en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de A Coruña y fecundo escritor. Le deseamos que en su carrera política, si la inicia, le vaya igual de bien.