Cápsulas de autoestima

Ferrol se caracteriza por tener habitantes de lo más radicales, en el sentido de alabar o denostar todo lo que les rodea. El ferrolanismo impregna a muchos orgullosos de sus orígenes pero son también muy numerosos los que nunca tienen un “te quiero” para su ciudad. No vienen mal unas píldoras de autoestima como las que, sin duda, se obtienen con un recorrido por la muestra “Ferrol no tempo”. Desde el heroísmo de los brioneses, a la riqueza de la trama urbanística, el papel de los astilleros, pasando por la ciencia –la enciclopedia electrónica–, la Ilustración, la llegada del cine sonoro, etc. Una cita obligada.