El botón errático de Alberto Casero

El artífice, con su equivocación a la hora de emitir el voto, de la controvertida reforma laboral lo ha vuelto a hacer. El diputado del PP, Alberto Casero, dio el sí a que se abriese una investigación sobre el papel desempeñado por Mariano Rajoy en la llamada “Operación Cataluña” cuando era presidente del Gobierno y estaba en marcha el referéndum. En esta ocasión no fue decisivo como en la anterior, pero llama la atención que haya sido él, otra vez, quien cometió el error desde la bancada popular. Está claro que este hombre no ha nacido para votar telemáticamente y ya no se sabe si presencialmente...