Más allá de las estanterías: el expurgo en As Somozas que se funde con el arte

Las bibliotecas públicas deben realizar una actualización periódica de sus fondos con el objetivo de ofrecer a sus usuarios un catálogo de ejemplares pertinente y acorde con la actualidad. Se trata de un proceso “doloroso” pero necesario, que abre un amplio abanico de posibilidades más allá de la mera exclusión de los libros. “É algo que se fai en todas as instalacións públicas, desde Nova York a Copenhague, para renovar a colección. As enciclopedias, por exemplo, temos que renovalas cada cinco anos porque afortunadamente o coñecemento avanza. ‘Los cinco’, aos que somos da xeración dos 70 encantounos, pero claro, esos nenos non tiñan patinete, non tiñan videoconsola, non tiñan na súa clase nenos de outras orixes... A sociedade cambia moitísimo”, ejemplifica la bibliotecaria y archivera de la biblioteca de As Somozas, Begoña López.



Para llevar a cabo esta selección se siguen una serie de pautas y parámetros que están determinados por normativas internacionales. “Fixemos un esquema do que realmente estaba moi gastado, deteriorado ou directamente obsoleto. Unha vez realizado o informe, este elévase á Alcaldía, que dá o visto bo a esa selección e a partir de aí comezamos a publicitalo”.



Así pues, durante un mes, las instalaciones somocenses dieron la posibilidad a todos aquellos interesados de recoger estos libros expurgados, unos 400 ejemplares de los que hace unas horas apenas quedaban 60. “Se tés un libro da Celestina que está deteriorado, igual hai alguén ao que non lle importa e lle gustaría telo. Houbo un pouquiño de todo, desde xente que non ten moitos recursos para mercar libros ata persoas que os querían para decorar a súa nova casa”, explica Begoña.

Ejemplares que los interesados pueden recoger I Cedida

De las páginas a la creación

El expurgo, tan necesario para mantener la vitalidad de las bibliotecas públicas, puede derivar también en una forma de expresión artística. “É unha opción moi útil. Aquí temos a un grupo de persoas que participan na actividade de Manualidades no centro cívico que se animaron a realizar esculturas, moi creativas, con algúns destes libros”, explica la responsable de la biblioteca somocense.



Apunta, también, a que este tipo de actividades ayudan a visibilizar el trabajo que se lleva a cabo en este tipo de instalaciones, más allá del habitual préstamo de ejemplares.



“As bibliotecas de Narón, Ortigueira ou Pontedeume son para min un referente por como funcionan, pola súa transparencia das actividades que levan a cabo. É importante que abramos o servizo aos veciños e veciñas máis alá dos contacontos”, comenta López.