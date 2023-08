El ciclo Dinamiz-ARTj financia más de treinta actuaciones en Ferrolterra en agosto

Hasta 31 actuaciones musicales y teatrales se celebrarán este mes de agosto en Ferrolterra financiadas por Dinamiz-ARTj, un programa de la Red Cultural del Instituto para la Transición Justa en zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas.



Ferrol será la primera parada del mes en la comarca. Será el jueves a las 20.00 horas con el espectáculo músico-cómico de Trío Detrés en el parque Reina Sofía. Esta actuación está integrada en el ciclo f-estival, en el que el Concello de Ferrol ha agrupado toda la programación de Dinamiz-ARTj. Al día siguiente, viernes, la ciudad naval volverá a acoger otra actividad, en este caso el concierto de Os d´Abaixo, a la misma hora pero en la plaza de la Constitución. La última actuación del ciclo en la ciudad naval será el jueves 10 en el parque municipal, al que Píscore llevará su “Concerto singular”.



Mañón será otro de los municipios con actuaciones del programa en la primera mitad del mes. Este viernes, en el puerto de O Barqueiro ofrecerá un concierto de The Duellist, a partir de las 19.30 horas. Al día siguiente, en el mismo lugar, pero a las 20.30 The Soulers harán una parada en su gira de presentación.

As Somozas, Moeche, Cerdido y Ortigueira también albergarán eventos del programa impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En As Somozas, por ejemplo estarán este viernes –20.30 horas, Centro Cívico– Magia en la manga para presentar su espectáculo “La igualdad no tiene truco”. Una semana después, a las nueve, Teatro ó Cubo pondrá en escena su obra “Ghop”.



Además, el área recreativa Soutogrande de Moeche acogerá el concierto de Bouba a partir de las cinco. Este mismo grupo estará en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira el sábado siguiente a las 20.00 horas.



Las dos primeras semanas de agosto del Dinamiz-ARTj en Ferrolterra la cerrará Píscore con su “Concierto Singular” en la escuela de O Castro.