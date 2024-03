Unha granxa das Pontes, modelo de éxito en agropecuaria rexenerativa

As fundacións Juana de Vega e CorBI impulsaron a finais de febreiro a primeira edición das Jornadas Científico-Técnicas sobre Gestión Regenerativa. Nelas profundizouse na práctica integral da actividade agrícola e gandeira centrada na mellora e rexeneración do solo. Un método que non soamente consegue que estes sectores produtivos sexan máis resilientes ao cambio climático, senón que supoñan tamén un menor impacto na saúde ambiental e humana.



Así pois, o manexo rexenerativo fundaméntase en realizar unha mínima labranza da terra, empregando abonos verdes e fertilizantes orgánicos. Tamén na posta en práctica dun pastoreo planificado, que leve a cabo un mellor aproveitamento da agua –especialmente da chuvia– e que busque un equilibrio mineral e microbiolóxico dos terreos.



Exemplo destas boas prácticas atopámolo na Gandería Roidiz de As Pontes, da que están ao fronte na actualidade Jorge Filgueira e Teresa Molina. Coa incorporación desta última no 2017, esta granxa que se dedica fundamentalmente á produción de leite experimentou un cambio no seu sistema de traballo, apostando de maneira decidida pola ecoloxía.



Os asistentes a ditas xornadas puideron coñecer in situ o funcionamento desta gandeiría ubicada na parroquia pontesa de Ribadeume. Os seus responsables crearon unha marca, Amoreleite, que venderán directamente ao consumidor en circuitos curtos de alimentación. O obxectivo a medio prazo é elaborar tamén outro tipo de produtos, como iogur, queixo ou derivados. Con isto pretenden ver o seu leite lonxe dos grandes lineais, para ver recompensado, dalgún modo, o cariño que diariamente trasladan ao deu ben máis preciado: as vacas.