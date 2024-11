El mercado de As Pontes luce ya una nueva cara tras el fin de las obras en su interior

El mercado municipal de As Pontes ofrece desde hoy una nueva imagen a la clientela, después de que el Concello haya culminado los trabajos de mejora de su interior, en los que se invirtieron 124.499 euros –con cargo a las ayudas de la Consellería de Economía para el impulso de este tipo instalaciones, así como a fondos propios–.



“Conseguimos convertelo nun lugar transparente, con moita luz e tamén accesible. Destacamos tamén as melloras na insonorización tendo en conta que na planta superior se atopa a biblioteca municipal. Todo isto nun tempo récord de dúas semanas grazas ao esforzo da empresa construtora, dos técnicos, da dirección de obra e do persoal do Concello”, declaró el alcalde, Valetín González Formoso, que se desplazó hasta las instalaciones en compañía de la edila de Promoción Económica, Elena López, para conocer el resultado de los trabajos acometidos.



Como se recordará, el objetivo de la intervención era unificar la imagen exterior de los puestos y los espacios comunes, al tiempo que se mejoraba la acústica y el aislamiento térmico de las instalaciones.

Las obras suponían también la renovación y recolocación de los aseos existentes, de cara a una posible futura ampliación prevista en el anteproyecto de mejora del entorno del mercado pontés.

La intervención implicó también la instalación de nuevos elementos, tales como bancos o pantallas informativas, en las que la vecindad “poderá recibir información dos eventos que hai no concello ou os praceiros e praceiras van poder publicitar os seus produtos e ofertas”, explicó el alcalde.