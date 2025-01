Iago Isasi y David Pereira ganan el IX Premio de Investigación Hume

La Asociación de Estudios Históricos y Sociales Hume, de As Pontes, organiza anualmente el concurso homónimo, que en los últimos días ha resuelto su IX edición. Los ganadores son Iago Isasi y David Pereira, ambos procedentes de la comarca, por haber presentado un trabajo en el que analizan la organización territorial en el siglo XVIII, recuperando más de 200 topónimos.



“Os lindes parroquiais do Concello das Pontes de García Rodríguez segundo o catastro de Ensenada (1752)” es el título que obtuvo la mejor posición para el jurado, un puesto por delante del resultado que consiguió Cristina Souto por su estudio sobre el crimen de As Barosas de 1936, titulado “Rabuñan as voces”. Además, la organización otorgó un accésit a Javier Barcón, que analizó la historia y evolución de la Praza do Hospital en “Un pueblo alrededor de una plaza”.



Los ganadores, Iago Isasi, de Pontedeume, y David Pereira, de As Pontes, recibirán 2.000 euros. Entre los lugares que localizan en su investigación, algunos están actualmente desaparecidos, como el espacio que hoy es el lago pontés.