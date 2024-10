Esta tarde de sábado, a partir das 20.00 horas, As Pontes volverá a vivir o seu Festival de Rondallas no cine Alovi. Neste espazo actuarán as formacións Coro las Almenas, Rondalla Mugardesa e Rondalla Vila de As Pontes.

Trátase dun encontro que está organizado por esta última agrupación, de orixe local, polo que é o único colectivo que repite con respecto ás edicións anteriores. Ademais, o evento conta coa colaboración do goberno municipal pontés.