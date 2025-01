Convenio entre As Pontes y el IGVS para movilizar las viviendas vacías

El Ayuntamiento de As Pontes firmará un convenio con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para poner en marcha un registro municipal de viviendas en alquiler. Así lo avanzó el alcalde, Valentín González Formoso, durante una jornada celebrada la pasada semana –en colaboración con el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)– para informar a la ciudadanía acerca de las líneas autonómicas de ayudas en esta materia. “No plan de vivenda elaborado polo Concello detectamos unha serie de carencias. Dáse o paradoxo de que o 25% do parque de fogares do municipio está baleiro e hai unha demanda crecente de alugueiro, tanto de persoas que veñen traballar á localidade como de xente moza que se está atopando con dificultades (...) a pesar de existir inmobles baleiros”, apuntó el regidor.



Por su parte, la secretaria xeral del IGVS, María Ángeles Domínguez, explicó a los asistentes las dos líneas de subvenciones del Plan Vivendas Vivas (PMVA), con el que se pretende, dijo, “mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras de titularidade privada para a súa incorporación, a un prezo accesible, ao mercado de alugueiro”.

El 25% del parque de inmuebles pontés se encuentra vacío



En ambos casos, explicó la responsable del organismo autonómico, el PMVA garantizará a los arrendadores –incluidos en el plan un mínimo de cinco años, a contar desde la firma del contrato– un seguro que cubra las rentas no pagadas, así como la reparación de los daños que se ocasionen en los hogares durante ese periodo –siempre que no sean consecuencia del uso o del paso del tiempo–.También la asistencia jurídica ante problemas que puedan surgir en dicho periodo de tiempo.

Líneas

La primer línea de ayudas, explica el Concello pontés, se desarrolla a través de una red de entidades colaboradoras –agentes inmobiliarios o administradores de fincas, entre otros– que serán las encargadas de localizar las viviendas que reúnan los requisitos idóneos, para publicarlas en la plataforma informática del IGVS.

Podrán ser arrendatarias las personas inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia, en régimen de alquiler –debiendo dedicar la vivienda a residencia habitual durante la duración del contrato–. Además, la unidad de convivencia deberá tener unos ingresos anuales de entre 1 y 4,5 veces el Iprem (entre 8.400 y 37.000) y la renta del hogar no podrá ser superior al 30% de los ingresos anteriormente mencionados.



Por otra parte, la segunda línea se dirige a aquellas personas con una dificultad especial para alquilar –con ingresos entre los 5.900 y los 12.600–.



Toda la información sobre estas subvenciones está disponible en la página web del organismo autonómico.