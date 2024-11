As Pontes reclama un refuerzo para el cuartel de la Guardia Civil

El regidor pontés, Valentín González Formoso, mantuvo en Madrid un encuentro con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, en el que trasladó su demanda para reforzar el cuartel de la benemérita en la localidad.



El alcalde planteó la posibilidad de implantar las instalaciones del cuerpo pontesas como base de los efectivos de nuevos servicios especializados, “tendo en conta o carácter comarcal do centro, que presta servizo no só ao termo municipal das Pontes, senón a varios municipios da comarca”. Formoso ofreció, asimismo, la colaboración del Ayuntamiento para las obras de modernización, adaptación y rehabilitación que necesite el edificio.



Por su parte, desde el Concello apuntan a que la directora general de la Guardia Civil indicó que la plantilla del cuartel pontés se reforzó con dos agentes más en el presente ejercicio y que en la actualidad cuenta con catorce efectivos. Subrayó, asimismo, que la comunidad autónoma de Galicia cuenta con unos 5.350 agentes, el mayor de los últimos años, tras el trabajo realizado para reforzar los efectivos del cuerpo.



Por último, González Formoso aseveró que, pese a que As Pontes es una de las localidades más seguras –según las propias estadísticas de la benemérita–, “o reforzo do cuartel e a implantación de novos servizos no mesmo suporían unha mellora das prestacións á cidadanía”.