Tres nuevos juegos para el parque infantil de Rosalía de Castro, en el municipio aresano

La zona infantil del Parque Rosalía de Castro concluirá en breve su renovación con la incorporación de nuevos juegos. En concreto, desde el Concello explican que estos días se está llevando a cabo la instalación de tres elementos: una red triangular, una vagoneta inoxidable y una plataforma con tobogán.



Cada uno de ellos contará, asimismo, con un nuevo pavimento de caucho, destinado a la disminución de los posibles impactos de los más pequeños. También se colocarán vallas de madera de pino en el área próxima a la avenida Saavedra Meneses, lo que aumentará la seguridad con respecto a la circulación de vehículos.



El ejecutivo local apunta que se instalará, también, nuevo mobiliario urbano destinado a los adultos, como bancos y mesas rústicas con asientos adosados “para mellor confort e benestar máis aló das propias infraestruturas de xogo”.



La inversión total de esta actuación asciende a 79.995,81 euros, que se financiarán con cargo al Plan POS+ 2024 de la Diputación de A Coruña.



La edila responsable del área de Urbanismo, Olimpia Marcos, contextualizó la actuación, asegurando que “sabemos que non só renovamos este parque infantil do núcleo de Ares; acabamos de recibir unha subvención de 40.000 euros que, xunto coa achega do Concello de 20.000 máis, permitirá renovar a área de xogo de Cervás. Xa estamos traballando nos pregos e licitarémola proximamente”.



La concejala anunció, asimismo, que el Consistorio continuará con intervenciones similares en los parques infantiles de Redes y Chanteiro, “todas elas infraestruturas que fixemos realidade dende o equipo de goberno en mandatos previos”.