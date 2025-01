El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ares queda aprobado para todo el concello

El Ayuntamiento de Ares cuenta desde el pasado 13 de enero con todos los ámbitos del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) activos tras la aprobación, por parte de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, del Núcleo de Identidade do Litoral (NIL) de Seselle y la Punta da Pena, en Os Castros. Estos dos últimos se encontraban suspendidos, recuerdan desde el Concello, por lo que no se podían materializar aprovechamientos urbanísticos en ambas zonas.

La edila responsable del área de Urbanismo, Olimpia Marcos, aseguró que se trata “dunha aprobación moi agardada pola veciñanza do núcleo rural de Seselle, pois permite volver realizar os aproveitamentos que contemplaba o PXOM nos inmobles e fincas da zona”.

En este sentido, los vecinos y vecinas de los citados lugares dejarán de estar limitados al mantenimiento, pudiendo llevar a cabo actuaciones –siempre dentro de la legalidad vigente– que amplíen o modifiquen sus inmuebles.