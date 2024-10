Ares recupera un nuevo lavadero con la rehabilitación del de A Fonte da Tella, en Lubre

El Concello aresano ha completado el proyecto de rehabilitación del lavadero de A Fonte da Tella, en Lubre, unos trabajos que se suman a los ya acometidos en los de Baixolo (Seselle), Bulleiro (Lubre) y A Torre (Cervás).

La edila de Urbanismo, Olimpia Marcos, se desplazó a la zona para comprobar el resultado de la actuación, que contó con una inversión de 25.033,09 euros –cofinanciados por el Instituto de Estudos do Territorio de la Xunta (17.523,16) y el Grupo de Desenvolvemento Local (GDR) Seitura 22 (7.509,93 euros).



La concejala destacó “a imaxe do lavadoiro, agora con revestimentos e acabados novos, incorporando materiais que poidan ir en consonancia co espazo no que se atopa”.



Los trabajos supusieron la eliminación de fisuras, desconchados y manchas de la superficie de la estructura, la eliminación de restos de amianto así como la mejora de la cubierta y rehabilitación integral del vaso, que cuenta también con un nuevo canal de desagüe.