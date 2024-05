Movilización social por los problemas de matriculación en el CEIP Mosteiro de Caaveiro

La ANPA del CEIP Mosteiro de Caaveiro, en A Capela, emitió un comunicado en el da la voz de alarma acerca del problema de matriculación en el centro de cara al próximo curso. Explica que el centro ha recibido cuatro preinscripciones, pero que, tras aplicar las nuevas ratios de alumnado por clase y el baremo, solo se le permite ofertar dos plazas.

“É un colexio que noutro tempo albergou moito máis alumnado do que soporta na actualidade e que, polo tanto, conta con espazo e instalacións máis que suficientes para dar acollida a tódalas matrículas que recibe. Esta tesitura vén motivada polo feito de que a Consellería de Educación non ten intención de respectar o acordo que firmou e segundo o cal, ao sobrepasar a ratio establecida en 12 nenas no curso agrupado de Educación Infantil, terían a obriga de dotar ao centro doutra persoa docente e habilitar outra aula para dar soporte ás necesidades que xurden neste próximo curso escolar”, explican.



El colectivo cuenta con el apoyo de todos los grupos de la corporación municipal y anuncia una serie de acciones para demandar a la Xunta “que dote ao centro dos medios que dito acordo estipula”.