Juan Ramón Díaz, poeta y constructor de periódicos

Se cumplió días pasados el noveno aniversario del fallecimiento del periodista Juan Ramón Díaz García (1941-2015), impulsor del Grupo La Capital y de la cadena de periódicos El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños y DXT Campeón. Con anterioridad, ejerció durante veinte años la dirección de La Voz de Galicia, a la que llevó a las más altas cotas de venta y difusión. Su brillante trayectoria profesional, que da materiales para un buen libro, comenzó en el Faro de Vigo.



Apartándome del localismo histórico que define a la sección de “Curiosidades ferrolanas”, quiero hoy, en este espacio, rendir homenaje a este prestigioso periodista, enmarcando mi modesta iniciativa en las distintas actividades que despliega el Diario de Ferrol con motivo de su 25 aniversario, el periódico más longevo de la historia de la prensa local. No pretendo hacer ningún relato biográfico ni siquiera levantar acta de la gestación de este periódico, tan solo quedarme con lo anecdótico que, a veces, define mejor a las personas y a los hechos.

“Tú darías un buen presidente de la Diputación Provincial”, me dijo en tono irónico –era un maestro de la retranca, el sarcasmo, la ironía– durante los primeros fastos del Club de Prensa de Ferrol en octubre de 1987, tras escuchar mi discurso inaugural, ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones del Club de Campo, durante una cena a la que asistieron numerosas personalidades, entre ellos varios directores de periódicos y medios audiovisuales gallegos. Yo estaba entonces trabajando bajo su dirección en la plantilla de La Voz de Galicia de Ferrol.



Recuerdo que el hecho de anunciarme a través de una llamada telefónica su asistencia a aquel acto nos sorprendió enormemente a todo el personal de la delegación ferrolana de La Voz, a mí el primero, claro, ya que sabido era que Juan Ramón Díaz, al que no en vano en la redacción central de Cuatro Caminos le llamaban “Dios”, decidiese acompañarnos. Tenía un criterio muy selectivo a la hora de fijar su presencia pública.



Resultó que doce años después aquel “presidente de la Diputación Provincial” fue por él elegido para ser el director fundacional de Diario de Ferrol, la primera cabecera nacida del Grupo La Capital. A veces pienso que tal vez aquí había prendido la llama de lo que luego iba a ser una estrecha relación construida en torno a la idea de proporcionarle a Ferrol y su comarca un periódico serio, solvente, plural, independiente, centrado en la defensa de los intereses de dicha demarcación territorial.



Que conste que, si sorpresiva fue su presencia en la inauguración del Club de Prensa de Ferrol, más todavía lo fue que me eligiera para dirigir el Diario de Ferrol, toda vez que yo era en ese momento el presidente del órgano laboral intercentros de La Voz de Galicia, papel sindical que desempeñaba con fuerte acento crítico, actitud que alguna vez lo salpicó a él. “Tú en adelante dejas de ser presidente del comité intercentros y pasas a ser el director de un periódico de tu ciudad”, me dijo cuando le advertí de mi sensible piel a la hora de tratar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.



Siguiendo con la línea anecdótica inicial, me voy a quedar en una faceta que, para mí al menos, no era muy conocida, la de poeta y el ardor con que manifestaba su vocación periodística cuando todavía era muy joven y estudiaba la carrera de “perito industrial”. Claro que de casta le venía al galgo ya que su padre, también periodista, el mindoniense Díaz Jácome, destacó por su trayectoria poética. El Pueblo Gallego de 31 de mayo de 1959 le concedía espacio y foto en la portada, desarrollando en páginas interiores una breve entrevista. Juan Ramón había ganado el premio más importante del “Certamen de Juventud” en el que actuaba de mantenedor Celso Emilio Ferreiro. El premio grande, es decir el de poesía, se lo llevó Juan Ramón Díaz García. “Ayer, en el Barbón, aplaudían a rabiar al chaval que le dedicó un sensacional madrigal a la reina del certamen”, señala el entrevistador.



"Bueno, yo estoy estudiando perito industrial" –decía Juan R. Díaz– "pero de eso nada. Yo lo que quiero estudiar es periodismo y mi padre dice que no… A mí, Derecho no me va. O soy periodista o soy químico. Por las noches hago reportajes, editoriales y artículos y me confecciono mi propio periódico. Nací en Pamplona en el año 1941 y vine hace 10 años para aquí [Vigo]. Sí, me gusta la poesía, claro, me gusta Lope, Gerardo Diego y Machado. No, en gallego no me gusta escribir. Sí, tengo chavala, pero hace cuatro meses que estoy reñido con ella. ¡A mí plin! pero ahora le voy a mandar el periódico a ver qué dice”.



De esta manera tan suelta y rebelde se expresaba para el periodista que le preguntaba. En otras entrevistas que hemos seguido a través de las hemerotecas digitales, declaraba que empezó a escribir poesía a los 16 años: “Gané todos los años algún premio”. Por lo que se ve era un todoterreno en el ancho y vasto mundo de la lírica. Por cierto, recuerdo un aniversario de Manuel Fraga que coincidió con unas jornadas de los medios que se celebraban en Vilalba en la primera década de este siglo, Juan Ramón fue el elegido para hacer una especie de “laudatio”, que leyó ante un numeroso auditorio de periodistas, resultando el texto una sublime pieza poética, en la que, jugando literariamente con la vida del homenajeado y los escenarios naturales de su recorrido vital, mantuvo en ascuas al respetable, que le brindó un sonoro y cálido aplauso.



Juan Ramón Díaz García, ya en la ausencia desde hace nueve años, ha sido el gran inspirador de Diario de Ferrol, del que decía en un reportaje: “La aparición de Diario de Ferrol no ha sido producto de una visión nocturna, de un sueño de verano o de una decisión testicular. Hemos realizado encuestas y análisis de mercado. Y un riguroso plan económico. El Diario de Ferrol tiene un larguísimo recorrido y no ha hecho más que empezar. Será, sin duda, el único medio de comunicación de aquella comarca y el más acreditado”, declaró a la revista Imagen y Comunicación a raíz de la salida a la calle de la citada cabecera.



En dicha publicación decía también que sus sueños profesionales pertenecían a épocas pasadas. Casi todos se habían cumplido y por ese lado decía: "soy un hombre feliz, ahora me preocupa menos la profesión y más la devoción". Acerca de la mejor lección que recibió como director de periódico, señaló, “se reciben cada semana. Cuando te das cuenta de que el periodismo es cualquier cosa menos infalible, yo aprendo todos los días, sobre todo de los más jóvenes”. Preguntado en qué momento del pasado se reencarnaría, señaló: “Me hubiera gustado estar de aprendiz junto a Gutenberg cuando inventó la imprenta”.

Finalmente, dijo que le habría gustado entrevistar a Jesucristo. Juan Ramón Díaz García está considerado un experto en prensa antigua, especialmente gallega, y ha montado la colección histórica que posee La Voz de Galicia. Es autor de importantes estudios de documentación postal sobre los primeros franqueos de periódicos en el mundo, habiendo obtenido varios premios internacionales, al igual que por su colección de periodismo sobre la prensa en los sellos. En este contexto, señalar que el museo “Xornalismus”, desde hace años inactivo en la antigua sede de Diario de Ferrol, literalmente fue obra suya. Él mismo colocó y distribuyó todo el material que reúne esta exposición a la que él aportó buena parte de su propiedad. Siempre en la memoria.