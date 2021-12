El Centro de Interpretación do Medio Mariño de Cabanas, un paso más cerca de ser realidad

El Concello de Cabanas contará el próximo año con un espacio de referencia para el conocimiento del medio marino. Las obras de construcción del edificio que albergará el CIMM –Centro de Interpretación do Medio Mariño– acaban de concluir. La infraestructura está situada en el parque do Areal, al lado de la oficina de turismo. Se trata de un inmueble modular construido en madera de 42 metros cuadrados de superficie en los que se ha habilitado un espacio expositivo y otra dependencia para reuniones.



“Está fabricado en madeira por unha cuestión medioambiental e tamén pola integración paisaxística na zona, xa que está emprazado nun parque. A situación, ao carón da praia, en pleno estuario do río Eume tampouco foi arbitraria”, explica el teniente de alcalde de Cabanas y concejal de Medio Ambiente, Iago Varela.



“É un sitio diferente ás Casas do Mar e aos Museos do Mar que hai por aí. Pretendemos que sexa un lugar de encontro dos veciños vinculados ao mar e que traballan no mar e que axude a coñecer este medio de vida, aporte coñecementos sobre a ría, as especies ou as transformacións sufridas”, comenta Varela. Para ello se articularán dos vías de trabajo, por una parte un espacio expositivo con elementos museísticos como paneles informativos pero que tengan un carácter móvil y por otro lado el espacio de encuentro “no que se poidan organizar obradoiros vinculados á temática mariña, un curso de redeiras por exemplo ou accións formativas dirixidas ao mariscadores a centros educativos, con preferencia para os veciños de Cabanas pero aberto a todos os municipios adscritos ao Golfo Ártabro Norte”, avanza el concejal de Medio Ambiente.



Concluidas las obras de construcción del edificio ahora toca dotarlo de contenidos. Un trabajo que se complementará con el proyecto “Cabanas Mar” puesto en marcha este mismo mes por el Concello –también con otra ayuda del GALP Golfo Ártabro– y a través del que se implementarán nuevas sendas costeras que valoricen el patrimonio litoral y vinculado al mar del municipio. La puesta en marcha del CIMM de Cabanas se prevé para mediados del próximo año, como avanzó Iago Varela.