Estas Navidades Mercadona cocina por ti

Los espacios gastronómicos ubicados en los diferentes supermercados han venido para quedarse. Esta nueva fórmula culinaria facilita la vida a aquellos consumidores que no disponen de tiempo para cocinar, ofreciéndoles platos recién preparados, listos para consumir en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Una de las claves del éxito de estas secciones es su capacidad de adaptación a los gustos y necesidades del cliente; modifican los platos según las costumbres de cada zona u ofrecen un surtido diferente según la época del año.







Una de las enseñas que ha apostado por este tipo de espacios gastronómicos es Mercadona, que en su sección Listo para Comer ofrece platos con productos frescos y recién cocinados para aquellos momentos en los que el cliente no puede o no quiere cocinar pero no quiere renunciar a la calidad ni al sabor casero.

La compañía de supermercados ya ha comenzado la campaña de Navidad en su sección de Listo para Comer. Si durante las fiestas navideñas no te apetece cocinar en casa, Mercadona ofrece a sus clientes un surtido especial para estas fechas compuesto de platos navideños preparados al estilo tradicional: canapés, cochinillo, cordero lechal, carrilleras o pollo de corral relleno, recetas que solo se tienen que calentar y ya están listas para servir. La compañía ya recoge los encargos de sus clientes para Nochebuena, Nochevieja, el día de Navidad y Año Nuevo.





https://info.mercadona.es/es/consejos/alimentacion/encarga-tu-comida-o-cena-navidena-en-mercadona/tip?idCategoria=1472667142416





Una buena opción para aquellos que quieren disfrutar de un menú navideño de calidad sin pasar mucho tiempo en la cocina.