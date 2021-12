El Dispesan eumés se lleva el derbi ante un mejor Narón

Fue uno de los mejores partidos del Narón Ferrolterra, pero ganó el Dispesan Pontedeume (27-25). El primero de los derbis de la máxima categoría autonómica fue lo que los aficionados y jugadores esperaban, un encuentro igualado y emocionante que, además, se decidió en los últimos minutos vividos en A Casqueira. Hasta esa recta final decisiva, poco se pudo ver de una formación eumesa que venía de plantar cara a los mejores de la categoría, puesto que la escuadra naronesa entró con todo en el choque, consciente de que sus bazas para ganar pasaban por acumular la mayor renta posible, al no contar con mucha profundidad de banquillo.



Y la técnica funcionó en las filas naronesas, que alcanzó el descanso con un colchón de cuatro tantos tras una primera parte en la que dominó el juego en el pabellón eumés (11-15). En la segunda, los de Rubén Fernández mantuvieron la línea vista en el primer tiempo, –llegando a contar con rentas de cuatro goles– si bien al mismo tiempo que se les acababa la gasolina y se quedaban sin repuestos –Sergio Fernández tuvo que abandonar el duelo debido a la rotura de un dedo–, el Pontedeume de José Deus veía las grietas por las que colarse para romper su mala racha de resultados –que no de juego–. La baja de su compañero, el cansancio y el tirón de los anfitriones llevó a una recta final de máxima igualdad –a falta de dos minutos el Narón Ferrolterra ganaba de dos–, en la que el meta eumés tuvo un destacado papel en el triunfo de los suyos. Con los de A Casqueira por delante en el marcador, el balón naronés para empatar no entró y sí lo hicieron los ataques eumeses, que junto con la solidez bajo palos, les dio a los de Deus un nuevo triunfo en lo que es el inicio de una nueva liga, la suya, para los de la villa.









DISPESAN PONTEDEUME 27 - 25 NARÓN FERROLTERRA dispesan balonmano pontedeume: Bruno López, Pablo López (5), Álex Sánchez (8), Alejandro Piñeiro (2), Marcos Fraga (3), Álvaro, Moares (1), Xoán, Alberto López (2), César (2), Ángel, Alen, Antón (4) y Castor.

balonmán narón ferrolterra: . Joel (1), Marcos Pombal (1), Pablo Otero (2), Sergio, Dopico, Damián, Ángel Eimil (11), Ignacio Foces (3), Ríos (2), Elías Paz, Rioboo (5) y Hugo.

parciales: 2-2, 4-4, 6-8, 7-8, 9-11, 11-15 (descanso) 13-17, 17-19, 18-20, 21-21, 22-23, 27-25.

árbitros: Ángel Mateos Alonso y Rubén Iglesias Álvarez. Señalaron cuatro exclusiones a los locales y tres a los visitantes.