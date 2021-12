González Formoso pide que no se “demonice” a sectores como el forestal o la energía eólica

El presidente de la Diputación, Valentín González, defendió ayer sectores como el forestal y el eólico como motores económicos de la comarca, siempre que se realicen con la planificación y ordenación adecuada. González Formoso participó, junto con el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Ferrolterra, Carlos Moreira, en el acto de apertura de las jornadas “Impulsando o desenvolvemento económico de Ferrolterra”, desarrolladas por la entidad patronal en colaboración con la Diputación.



Así, durante su intervención –y en respuesta a la advertencia de Moreira sobre la proliferación de especies pirófitas que generan “un empobrecemento do terreo”–, Valentín González defendió que no se debe “demonizar” ciertos sectores económicos, como el forestal, del que viven “miles de familias”. En este sentido, el presidente de la Diputación destacó la necesidad de que exista una ordenación del territorio para que haya “unha convivencia das especies”, dado su potencial económico. Del mismo modo se expresó en referencia al sector eólico, defendiendo que “é bo”, pero que el problema radica en la forma de implantarlo y que hay proyectos y promotores buenos y malos. “O lóxico é non renunciar a nada, porque renunciar a esto supón que Ferrol teña 30.000 habitantes menos”, sentenció.



De igual forma, el presidente se refirió a la diversificación de la actividad industrial en la comarca como algo que ya es una realidad y que es “apasionante”. Ferrol, aseveró, cuenta con todos los elementos “para afrontar o futuro”, por lo que los retos que debe afrontar, como el demográfico, depende de tener “unha oferta de calidade” para que las nuevas generaciones decidas no marcharse.









Puerto y zona franca





Por último, uno de los puntos en los que coincidieron Valentín González y Carlos Moreira fue en el gran potencial del puerto de Ferrol para atraer nuevos tráficos y actuar como motor de la recuperación económica del área. Así, el vicepresidente de la patronal destacó “a importancia xeoestratéxica” de las dársenas de la ciudad naval “para que recalen buques provintes de calquera parte do mundo con materias primas”. En este sentido, Moreira defendió el establecimiento de una zona franca en el puerto, dado que permitiría dar a las empresas beneficios fiscales y económicos que evitarían la deslocalización de las mismas.



González Formoso, por su parte, aseveró que el puerto de Ferrol, “ainda que desde o punto de vista peninsular está no extrarradio”, se encuentra en “un emplazamento estratéxico” para el mercado internacional, situado “nunha das principais rutas marítimas do mundo”









Propuestas





Tras la intervención de González Formoso dio comienzo la jornada, que contó con la participación de los doctores en Ciencias Económicas Fernando González Laxe, Ramón Yáñez Brage, y Miguel Vázquez Taín.



De esta forma, González Laxe repasó las principales problemáticas que afectan a día de hoy al sector empresarial ferrolano, como la necesidad de infraestructuras ferroviarias –un punto defendido por todos los participantes–, el precio de la electricidad o la “incertidumbre” en torno a las políticas fiscales. Yáñez Brage y Vázquez Taín, por su parte, centraron sus respectivas intervenciones en los fondos europeos Next Generation, principalmente en el potencial de generar industria de los mismos y en la gran importancia de que se gestionen adecuadamente. l