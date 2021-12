El Partido Popular ha colgado en sus redes sociales que el Papa Francisco celebrará “una cumbre comunista” con Yolanda Díaz, y esto me hace recordar que a comienzos de los años sesenta, Juan XXIII puso fin al accidentalismo político y definió la Democracia como el único modelo válido. Para los franquistas fue como una puñalada por la espalda, y aunque era un niño recuerdo cómo le insultaban de tal manera, que me resultaba incomprensible entenderlo en católicos de comunión diaria, que así arriesgaban la salvación de sus almas. Cuarenta años después, otro Papa despierta la simpatía de la izquierda por sus preocupaciones sociales, y nuevamente recibe exabruptos desde una derecha que le exigen limitar su magisterio al dogma religioso, aunque todos sabemos que buena parte de estos españoles más papistas que el Papa, no tienen problemas en divorciarse o en interrumpir embarazos no deseados.