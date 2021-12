Los conservadores europeos se vienen de cumbre a España

el presidente de Vox ha anunciado en su cuenta de Twitter que la próxima cumbre de líderes conservadores europeos se celebrará en España en enero. Pero que no se molesten, hombre, si aquí lo que más conservamos son pescados en lata y vino en barrica. Que no es que no seamos hospitalarios, ojo, pero a lo mejor los primeros ministros de Polonia y Hungría no se encuentran en su salsa en un país que defiende la libertad sexual y está sensibilizado con el drama de la emigración. Si es que igual se acaban tropezando con una pareja de hombres de la mano y les sale un brote de la ansiedad. Y como de camino al médico vean a una inmigrante vendiendo rosas la arritmia lo mismo acaba en ataque cardíaco. Están a tiempo de pensárselo y buscar otro destino. FOTO: El primer ministro húngaro, Viktor Orban | efe