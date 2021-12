Racing - Depor | Un empate que sabe a poco

Se le escapó vivo el Deportivo al Racing, que lo hizo prácticamente todo para ganar al líder. Le faltó, sin embargo, lo más importante: marcar un gol que le hubiese dado los tres puntos y aumentaría la confianza que ya le da el nivel mostrado ante el mejor equipo del campeonato. En verdad lo consiguió, cuando Nathan Palafoz remachó el penalti que previamente Dani Nieto había enviado al larguero, pero el colegiado lo anuló por una falta que en realidad no existió. Es otro sino de la temporada del cuadro verde, al que todo le sale en contra.



Fue el Deportivo el que realizó el primer disparo a la portería contraria –un tiro de Quiles desde la frontal que se fue demasiado alto–, pero en realidad fue el Racing el que llevo la manija del partido durante la primera parte. En un decorado de gran igualdad, en el nadie era capaz de salirse del guion preestablecido, el equipo ferrolano creó las mejores situaciones de gol. En la primera, tras una jugada desde el centro del campo, Dani Nieto se quedó solo ante la meta rival dentro del área, pero su disparo se fue desviado tras tocar en un defensa. En la segunda, en el córner posterior, Pumar culminó el saque desde la esquina con una volea que Mackay desvió de forma espectacular.



Fue un primer acto en el que el cuadro verde minimizó a un adversario que no estuvo nada preciso y que, de hecho, no fue capaz de tirar entre los tres palos de la portería racinguista. Por contra, el equipo ferrolano dispuso de ocasiones para estrenar el marcador –Dani Nieto tuvo otras dos situaciones–, pero en ninguna de ellas encontró la portería rival y eso hizo que el encuentro se marchase al descanso con el empate inicial, aunque con dominio de la escuadra verde.



Cambió algo su disposición el Deportivo en la segunda mitad, lo que le permitió recuperar una posesión de la pelota que el Racing había monopolizado en la primera parte. En este nuevo decorado, el equipo ferrolano se encontró a sentir un poco más incómodo, pero enfrente su rival tampoco fue capaz de crear situaciones de gol, así que el marcador no se movía a medida que se iba acercando el final del partido.



La ocasión para ganar le llegó al Racing a poco más de cinco minutos para el final. Una dudosa falta a Alayeto cuando los jugadores dejaban el área después de un córner le brindó la ocasión de marcar a través de un penalti. El lanzamiento de Dani Nieto se estrelló en el larguero y el rechace, convertido por Nathan Palafoz, fue anulado por una falta que no existió. Así se dilapidó la mejor ocasión que tuvo el cuadro verde para ganar, la que lo condenó a un empate que, esta vez sí, le sabe a muy poco.





RACING 0-0 DEPOR racing club ferrol: Gazzaniga; Miguel Loureiro, Yeferson Quintana, Quique Fornos, Pumar; Fran Manzanara, Kevin Presa (Álex López, min. 77); Joselu (Heber Pena, min. 72), Dani Nieto, Alayeto; y David Rodríguez (Nathan Palafoz, min. 72).

banquillo: Diego Rivas (portero suplente), Yago Taborda, Jon García, Álex López, Nathan Palafoz, Juan Viacava, David Castro, Heber Pena, Alvarado, Luis Chacón, Candelas y Joan Salvà (portero suplente).

real club deportivo de la coruña: Mackay; Víctor García, Lapeña, Jaime Sánchez, Héctor Hernández; Villares (Yeremay, min. 61), Álex Bergantiños; Quiles, Juergen (Marcos Suárez, min. 86), Wiliam (Rafa de Vicente, min. 86); y Miku (Noel, min. 72).

banquillo: Valín, Mario Suárez, Menudo, Borja Granero, Pablo Brea (portero suplente), Jordi Calavera, Trigueros, Rafa de Vicente, Aguirre, Yeremay, Noel y Trilli.

ÁRBITRO: Manuel Pozueta Rodríguez (comité cántabro).

ASISTENTES: José Miguel Álvarez Borbolla (comité cántabro) y Manuel Muñoz Guillén (comité tinerfeño).

CUARTO ÁRBITRO: Gabriel Quintairos Rial (comité gallego).

TARJETAS AMARILLAS: Racing Club Ferrol: Quique Fornos (min. 67), Álex López (min. 85), Heber Pena (min. 85) y Nathan Palafoz (min, 94). Real Club Deportivo de La Coruña: Lapeña (min. 24), Jaime Sánchez (min. 60) y Quiles (min. 87).