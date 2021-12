Realidade ferrolá

Se seguimos a actualidade local poderíamos acabar disertando sobre a metafísica da realidade. Unha realidade fragmentada que constrúese desde filtros interesados. Practicamente, non miramos nin comprobamos as fontes nin o seu contido, serve para facer un xuízo ou o contrario.





Por iso, segue a sorprenderme a pouca didáctica dos partidos con representación local. Reproducen unha serie de consignas para a súa parroquia e pouco máis. Non é certo que as entidades “serias” xa teñan os orzamentos do 2022 aprobados, só aquelas que teñen gobernos de maioría absoluta. Non é certo que os “nosos males” débanse ao “silencio” de Mato, senón á falta de peso territorial da nosa cidade e á incapacidade dun pacto de todos por Ferrol.





E se falamos de “falta de ideas para loitar por Ferrol”, igual deberíamos comezar por saber cales son as ideas da dereita e as dos “socios non socios”, alén de queimados lemas rituais.