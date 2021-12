Quique Fornos: “El fútbol es justo y llegará lo que merecemos”

Llega el Racing al partido que lo va a enfrentar al líder Deportivo después de dos derrotas consecutivas. Sin embargo, el nivel mostrado en esos partidos –frente al San Sebastián de los Reyes en la liga y el Albacete en la Copa–, en los que como explica el centrocampista uruguayo Juan Viacava “las sensaciones fueron mejores que los resultados”, le hace ser optimista de cara al encuentro de mañana. De hecho, su compañero Quique Fornos está convencido de que “la tranquilidad nos va a llevar a ganar más partidos” porque, a su juicio, “al final el fútbol es justo y va llegar lo que mereces”



Ambos coindicen en destacar la buena línea de trabajo en la que está el Racing y, como explica el defensa pontés, “la confianza es lo que nos a hacer más fuertes: tenemos que seguir confiando en nosotros mismos y en el cuerpo técnico y estar seguros que la dinámica va cambiar“. Porque, como expliica el mediocentro uruguayo, “al final, si en todos los partidos mereces más, los resultados van a llegar”.





Además, el Racing tiene argumentos para ganar este partido, a pesar del nivel del rival que va tener delante –“es una gran plantilla, jugadores con mucho nombre que han estado en categorías superiores”, recuerda el futbolista sudamericano–. “Por supuesto que el Deportivo tiene puntos débiles, es un equipo más de la categoría”, apunta Fornos, que explica al alimón que su compañero que “nos tenemos que centrar en nosotros, sabiendo que el rival es muy fuerte”.









Físico





Racing y Deportivo se presentarán al encuentro de mañana después de disputar entre semana –el equipo ferrolano un día antes que el herculino– un partido de Copa que los obligó a jugar treinta minutos de tiempo suplementario. De todas maneras, Quique Fornos está convencido que ese aspecto no influirá en el desarrollo de este encuentro. “A nivel físico nos estamos encontrando muy bien en todos los partidos. Tenemos que estar tranquilios en este sentido y confiar en que tenemos muchas armas para hacerlo daño al Deportivo”.



Líder destacado el Deportivo del grupo 1 –“los números no mienten y están haciendo una buena temporada”, dice Quique Fornos sobre el club en el que pasó unos cuantos años de su formación–, el defensa racinguista recuerda que “en el fútbol las dinámicas cambian en cualquier situación”. Es lo que espera que pase en el partido de mañana, en el que deja constancia de que “tenemos que tener claro que esta es nuestra casa y que aquí nadie nos puede pisar. Así que tenemos que salir al campo a darlo todo y, por supuesto, no tenemos que ser menos de ellos”. Será la manera de que el Racing, vestido de David, derrota a un Deportivo que representará a Goliat en este encuentro de A Malata.