El alto acierto en el tiro exterior del Betanzos “B” liquida al Costa Ártabra

El CB Costa Ártabra no pudo despejar su camino hacia la fase de ascenso tras perder contra el filial del Santo Domingo Betanzos por un ajustado 59-62. El equipo de Carlos Vázquez pagó muy caro un mal segundo cuarto, en el que los visitantes lograron anotar 28 puntos, 12 de ellos desde la línea de 6,75.



El encuentro tuvo alternativas en el marcador durante todo el primer cuarto. Dominaron primero los betanceiros, pero en el ecuador del periodo el Costa Ártabra tomó la iniciativa, aunque la superioridad física del rival no le permitió fraguar una ventaja suficiente. Con empate a 17 arrancó el segundo parcial, en el que el filial de As Mariñas demostró un elevado acierto exterior —cuatro triples, siete en toda la primera mitad– para irse con 12 de ventaja al descanso.



El conjunto local intentó recortar, pero en un choque con una puntuación tan baja no fue suficiente que ganasen el tercer (12-11) ni el cuarto parcial (14-6) para amarrar un triunfo vital para sus aspiraciones.





CB COSTA ÁRTABRA 59 - 62 BETANZOS “B” CB COSTA ÁRTABRA: Isma Fernández (10), Randolph Acevedo (4), Brais Romero (4), Pablo Cal (11), Alejandro Dordi (10) –cinco titular–; Pablo García, Miguel Picallo (4), Marcelo Egidio (6), Javier Pereira (2), David Pérez (2) y Martín Cobelo (6).



SANTO DOMINGO BETANZOS “B”: Jorge Sanjurjo (9), Roque Gómez (3), Ignacio Iglesias (2), Pablo Sanjurjo (18), Ignacio Vidal (5) –cinco inicial–; Diego Fernández (5), Manuel García (2), Pedro Vázquez, Javier Cardalda (6) y Jorge Cayado (12).



parciales: 17-17, 33, 45, 45-56, 59-62.



árbitros: Julián Rico y Elena Bosch. Sancionaron con 18 faltas a los locales y con 15 a los visitantes.