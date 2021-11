El hormigonado del Callao resulta “preocupante” para la asociación Ferrolterra Antiga

La actuación urbanística que se llevará a cabo en el entorno del Callao ha ocasionado ya algunas críticas entre entidades que trabajan en la defensa del patrimonio, como es el caso de la Asociación Cultural Ferrolterra Antiga.





La actuación anunciada por el área de Urbanismo supondrá la sustitución del firme actual por hormigón, lo que si por una parte evitará los continuos problemas que el adoquín ocasiona en la circulación, supone también la desaparición de un tipo de calzada que la entidad considera “moi preocupante” y contradictoria con la potenciación del patrimonio del casco histórico.





Así, la asociación expone en las redes sociales lo que considera una “actitude contraditoria do Concello de Ferrol con respecto ao patrimonio local”, ya que si por una parte promociona el patrimonio e incluso promueve la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, al mismo tiempo, indica Ferrolterra Antiga, “adícase a cementar as rúas exteriores do barrio Ben de Interés Cultural da Madalena”.





La asociación habla de “impacto negativo” de este tipo de actuaciones en la preservación de un casco histórico, por lo que tacha de “incomprensible” el posicionamiento favorable de Patrimonio de la Xunta, apuntando incluso que el proyecto previamente había sido rechazado por este organismo.





La adopción de medidas como esta no es nueva y así se hizo ya en su día en la obra de la calle del Sol –vial de entrada al casco histórico–. La zona del Callao, entre Carmen y Rochel, dispondrá de tres hileras de adoquín en los bordes y el centro de la calzada será de hormigón, dado que se trata de un vial de salida de la ciudad con importante tráfico rodado. La actuación tiene un presupuesto de 86.000 euros y se prevé realizar las obras en el primer trimestre del próximo año.