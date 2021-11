Seis medallas locales en el Gallego de marcha al aire libre

Con seis preseas terminaron su participación los integrantes del Atletismo Narón y Ría Ferrol que el pasado fin de semana tomaron parte en el Campeonato Gallego de marcha al aire libre, disputado en las instalaciones del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, en Pontevedra.





Así, en las carreras absolutas, con una distancia de 5.000 metros, doble medalla local en la competición femenina, de la mano de las ferrolanas Iria Rivas y Marina Pajón. La primera se hizo con la plata promesa, terminando en la cuarta posición de la general conjunta, mientras que su compañera de entidad fue también segunda en el cuadro juvenil, en su caso firmando el octavo puesto en la tabla final, encabezada por Carmen Escariz –Ourense–. Mientras, en la cita masculina el veterano naronés Manuel Polo se hizo con el título en el grupo de edad M45 en una competición en la que cruzo la línea de meta asimismo en el “top 10”, al ser quinto.





Base

La delegación local cuajó asimismo una gran actuación en las pruebas de base, consiguiendo dos subcampeonatos y un bronce. Así, la segunda posición fue para Antón Díaz –Narón–, que peleó hasta el final este lugar, entrando prácticamente con el mismo tiempo que el tercero, Mateo Valcarce. en la carrera sub 12 Esta misma posición la consiguió Alicia Espina –Ría– en la competición femenina. Por su parte, la naronesa Carla Pazos fue tercera en la competición sub 16 en la cita pontevedresa. Otros resultados destacados de los locales fueron la cuarta plaza de Noa Díaz en sub 14, la quinta de Eugenia Tuimil y la sexta de Gael García –sub 10–, todos ellos del Narón.