El deporte de Narón premia al futbolista Adri

Adrián Martinez Vara, Adri, fue distinguido como mejor deportista de Narón en la pasada temporada en la trigésimo segunda edición de la Gala do Deporte, celebrada ayer en el Pazo da Cultura. El jugador de O Parrulo Ferrol, afincado en este municipio, fue reconocido por una trayectoria que empezó en el Narón O Freixo, que incluye el paso por Azkar Lugo, ElPozo Murcia o KPRF ruso y la conquista de varios títulos.



Pero lo que convenció al jurado –formado por periodistas y técnicos deportivos– para darle el premio fue su reciente participación en el Mundial, disputado en Lituania y donde fue uno de los más destacados de una selección española que llegó a los cuartos, ronda en la que fue eliminada por la formación de Portugal, a la postre campeona del certamen.









Además





Antes, la Gala do Deporte de Narón, conducida por el comunicador Raúl Salgado, distinguió a los mejores –sénior y de categorías de base– a cerca de treinta especialidades que se practican en el municipio. Además, se entregaron once menciones que valoran aspectos como la proyección deportiva, la trayectoria o el trabajo hecho durante años. También se distinguió al mejor entrenador y al club más destacado



Durante la gala, que contó con varias actuaciones –de baile deportivo y de A Banda do Garaxe–, uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Alfonso López, habitual conductor y que se recupera de una grave dolencia.